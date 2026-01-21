Giovanni Barsotti, giornalista di DAZN, ha condiviso un'osservazione sul Milan durante una puntata di 'Radio Tutto Napoli'. In particolare, ha evidenziato come, anche senza impegno in coppa, la squadra sia sembrata a corto di energie nella partita contro il Lecce. Questa analisi offre uno spunto di riflessione sulle condizioni e le dinamiche del club rossonero in questa fase della stagione.

Nella giornata di oggi, il giornalista di DAZN Giovanni Barsotti è stato ospite su 'Radio Tutto Napoli'. Tema principale, ovviamente, la squadra di Antonio Conte, ma nel discorso ha svelato una caratteristica che accomuna le quattro squadre che hanno giocato la 'Final Four' di Supercoppa Italiana, vale a dire Napoli, Milan, Bologna e Inter. Ecco, di seguito, le sue parole. "È un momento in cui manca un po’ di gamba a tutti. Io ero a San Siro per il Milan e anche loro, che non fanno le coppe, stanno un po’ pagando. Le squadre che hanno fatto la Supercoppa sono tutte un po’ a corto di energie: l’Inter sta vincendo ma con risultati risicati, il Bologna è entrato in crisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Barsotti rivela: “Anche senza le coppe, il Milan mi è sembrato a corto di energie col Lecce”

