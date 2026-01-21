In vista del cinquantenario del Bici Club, si è svolto presso il salone parrocchiale di Narnali un incontro tra appassionati e campioni del ciclismo, organizzato da Enzo Ricciarini. L’evento ha visto la partecipazione di rinomati atleti come Baronchelli e Bitossi, consolidando la tradizione di incontri e scambi nel mondo del ciclismo locale. Un momento di confronto e condivisione che anticipa le celebrazioni per il prossimo anniversario del club.

Alle soglie del cinquantenario che sarà festeggiato l’anno prossimo, ha riscosso il solito gran successo il ritrovo dei campioni del ciclismo al Bici Club di Enzo Ricciarini, svoltosi presso il salone parrocchiale di Narnali. Tra i presenti a raccontare fatti, episodi e aneddoti della loro carriera, Franco Bitossi, Giambattista Baronchelli, Franco Chioccioli, l’olimpionico di Los Angeles 1984 della Cento Km a cronometro Marco Giovannetti, Cristiano Taccone figlio del compianto Vito campione abruzzese. Tra i 100 presenti anche Poggiali, Beccia, Vandi, Mori, Laghi, Gualazzini, Tinchella, Mugnaini, Cavalcanti, Chiarini, Viviani, Barone, Galleschi e tanti altri, i medici Magni, Manzuoli e Sperati, e come al solito Renzo Ulivieri presidente dell’Associazione allenatori di calcio e da sempre appassionato di ciclismo che nel suo intervento ha voluto ricordare il compianto presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: "Il calcio non c’è dubbio ha perso con lui un appassionato e grande innamorato del pallone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Baronchelli e Bitossi alla festa del Bici club

Ciclismo, Bitossi e Baronchelli alla festa del Bici ClubIl Bici Club di Enzo Ricciarini ha ospitato un evento dedicato al ciclismo, con la partecipazione di figure storiche come Bitossi e Baronchelli.

Ciclismo, a Narnali il ritrovo del Bici ClubIl Bici Club di Narnali si prepara per il tradizionale incontro di gennaio, che si terrà sabato 17 nel salone della parrocchia del paese.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: LAIGUEGLIA, IL COMUNE AFFIDA NUOVAMENTE A EXTRAGIRO L'ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL TROFEO; Trofeo Laigueglia 2026 affidato a ExtraGiro Race; Ciclismo, Bitossi e Baronchelli alla festa del Bici Club; Ciclismo Bitossi e Baronchelli alla festa del Bici Club.

Ciclismo, Bitossi e Baronchelli alla festa del Bici ClubPrato, 18 gennaio 2026 – Alle soglie del cinquantenario che sarà festeggiato l’anno prossimo, ha riscosso il solito gran successo il ritrovo dei campioni del ciclismo al Bici Club di Enzo Ricciarini, ... lanazione.it

NARNALI. LA BELLA FESTA DEL BICI CLUB CON BARONCHELLI E BITOSSI, UN COMMOSSO RICORDO PER COMMISSOIl ciclismo friulano piange la scomparsa dello storico dirigente Giuseppe Cigalotto. Aveva cominciato negli anni Sessanta militando con passione nelle società ciclistiche di Laipacco di Udine, il ... tuttobiciweb.it

FRANCESCO MOSER riceve il premio San Silvestro d' Oro 1976. Accanto a lui : Franco Bitossi, Pierino Gavazzi, Gianbattista Baronchelli, Enrico Paolini e Wladimiro Panizza. facebook