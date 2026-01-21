Baro Drom Orkestar in concerto all' Exwide

Il 23 gennaio, l’Exwide di Pisa ospiterà il concerto di Baro Drom Orkestar. Con oltre 500 esibizioni in Europa, quattro album pubblicati e collaborazioni con artisti come Goran Kovacevic e Marzouk Mejri, questa formazione rappresenta una delle realtà più interessanti nel panorama musicale. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica etnica e world music.

In concerto all'Exwide di Pisa il 23 gennaio, con più di 500 concerti in tutta Europa, tra festival, teatri e club; con quattro dischi all'attivo e tantissime collaborazioni (Goran Kovacevic, Marzouk Mejri, Orchestrada e molti altri) la Baro Drom Orkestar è una delle più interessanti realtà nel.

