Barcellonatreno deraglia | una vittima

Un incidente ferroviario si è verificato tra Gelida e Sant Sadurn d'Anoia, in provincia di Barcellona. Un treno della linea Rodalies R4 è deragliato a causa del crollo di un muro di contenimento, provocando un morto e almeno 15 feriti, di cui quattro in condizioni gravi. L’evento è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

1.22 E' di un morto e di almeno 15 feriti,di cui 4 in gravi condizioni,il bilancio provvisorio del deragliamento di un treno Rodalies R4 tra Gelida e Sant Sadurn d'Anoia, in provincia di Barcellona, a causa del crollo di un muro di contenimento lungo il tragitto. Lo ha confermato il responsabile dei vigili del fuoco in Catalogna, Claudi Gallardo, spiegando che il crollo è av venuto intorno alle 21, probabilmente a causa delle intense piogge che si sono abbattute gli ultimi giorni sulla Catalogna.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Un altro incidente ferroviario in Spagna, treno deraglia vicino Barcellona: un morto e 20 feritiUn altro incidente ferroviario si è verificato in Spagna, questa volta nei pressi di Barcellona. Un altro incidente ferroviario in Spagna, treno deraglia vicino Barcellona: almeno 20 feriti, 5 graviUn incidente ferroviario si è verificato vicino a Barcellona, in Catalogna, causando almeno 20 feriti, di cui cinque in condizioni gravi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Strage sulla funicolare a Lisbona: 15 morti Argomenti discussi: Treni deragliati in Andalusia, 41 morti e 150 feriti. Morto il macchinista del treno di Barcellona - Morto il macchinista del treno di Barcellona; Spagna, nuovo incidente ferroviario vicino a Barcellona: almeno 15 feriti; Incidente ferroviario vicino Barcellona, un morto e almeno 20 feriti: cinque in gravi condizioni; Un altro incidente ferroviario in Spagna, treno deraglia vicino Barcellona: un morto e 37 feriti. Incidente ferroviario vicino Barcellona, un morto e almeno 37 feriti: quattro in gravi condizioniA due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia in Spagna un nuovo deragliamento di un treno è avvenuto questa sera vicino Gelida in Catalogna, causando il ferimento di almeno ... ilmessaggero.it Un altro incidente ferroviario in Spagna, treno deraglia in Catalogna: almeno 20 feriti, 5 graviBarcellona, 20 gennaio 2025 – Le ferrovie spagnole senza pace. Due giorni dopo il disastro in Andalusia, c’è stato un altro deragliamento, stavolta in Catalogna. È successo stasera, vicino Gelida. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.