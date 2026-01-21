Giovedì 22 presso l’Istituto De La Salle di Benevento si svolgerà la festa conclusiva del progetto “Bambini in Gioco”, promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro – Settore Minibasket. L’evento rappresenta un momento di condivisione e valorizzazione delle attività svolte dai bambini nel corso del programma, che mira a promuovere il movimento e l’educazione sportiva tra i più giovani.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si terrà giovedì 22 presso l’ Istituto De La Salle di Benevento la festa conclusiva del progetto “Bambini in Gioco”, iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Pallacanestro – Settore Minibasket. Il progetto “Bambini in Gioco” è rivolto alle classi prime e seconde della scuola primaria tenuto da un istruttore nazionale minibasket e coinvolge una scuola per ogni provincia sull’intero territorio nazionale, con l’obiettivo di far scoprire la bellezza dello sport come gioco, collaborazione ed inclusione, avvicinando i più piccoli alla pallacanestro attraverso i valori educativi dello sport. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Bambini in Gioco”: festa conclusiva a Benevento presso l’Istituto De La Salle

