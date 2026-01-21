Bambini in Gioco | festa conclusiva a Benevento presso l’Istituto De La Salle

Giovedì 22 presso l’Istituto De La Salle di Benevento si svolgerà la festa conclusiva del progetto “Bambini in Gioco”, promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro – Settore Minibasket. L’evento rappresenta un momento di condivisione e valorizzazione delle attività svolte dai bambini nel corso del programma, che mira a promuovere il movimento e l’educazione sportiva tra i più giovani.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si terrà  giovedì 22  presso l’ Istituto De La Salle di Benevento  la  festa conclusiva del progetto “Bambini in Gioco”, iniziativa promossa dalla  Federazione Italiana Pallacanestro – Settore Minibasket. Il progetto “Bambini in Gioco” è rivolto alle  classi prime e seconde della scuola primaria  tenuto da un istruttore nazionale minibasket e coinvolge  una scuola per ogni provincia sull’intero territorio nazionale, con l’obiettivo di far scoprire la bellezza dello sport come gioco, collaborazione ed inclusione, avvicinando i più piccoli alla pallacanestro attraverso i valori educativi dello sport. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

