Balneari uniti per pesare di più Oasi Italia fa squadra con il Sib | coinvolti 300 stabilimenti

A Riccione, Oasi Italia e il Sindacato Italiano Balneari (SIB) hanno firmato un accordo per rafforzare la collaborazione tra le due organizzazioni. L’intesa coinvolge circa 300 stabilimenti balneari, con l’obiettivo di unire le forze e migliorare la rappresentanza del settore. Il protocollo sottolinea l’impegno condiviso per tutelare gli interessi delle imprese demaniali e promuovere un dialogo più efficace con le istituzioni.

E' stato firmato a Riccione da Antonio Capacchione, (presidente Sib) e Diego Casadei, (presidente Oasi), il protocollo di intesa con il quale la Federazione imprese demaniali Oasi Italia aderisce al Sib sindacato italiano balneari, in questo modo si rafforza la rappresentanza del sindacato che.🔗 Leggi su Riminitoday.it Concessioni demaniali revocate a 2 stabilimenti balneariIl Comune di Pineta Grande ha revocato le concessioni demaniali di due stabilimenti balneari, con le determine numero 1 e 2 dell’8 gennaio 2026. Sequestrati cinque stabilimenti balneari e quattro ristorantiDurante un'operazione congiunta, le forze dell'ordine hanno sequestrato cinque stabilimenti balneari e quattro ristoranti nel Comune di Massa Lubrense. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Spiagge, nasce l’alleanza tra i balneari di Oasi e Sib: Uniti per essere più forti e tutelare le aziendeUn patto per essere più forti nella difesa dei balneari, in uno dei momenti più critici di sempre per la categoria. Ieri a Riccione Antonio Capacchione, presidente di Sib Confcommercio, e Diego Casade ... msn.com Balneari: Oasi aderisce al Sib, sindacato di ConfcommercioOasi, federazione che rappresenta 300 aziende balneari in Romagna, aderisce al Sib-Fipe, il Sindacato Italiano Balneari di Confcommercio. (ANSA) ... ansa.it Per anni Meloni e Salvini hanno usato tassisti, agricoltori e balneari come un ariete contro i governi “nemici”, come un megafono contro Draghi, contro Bruxelles, contro “i poteri forti”, contro “i tecnocrati”, contro “quelli che vogliono liberalizzare tutto”. Li hanno c facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.