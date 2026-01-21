Bale sull’esonero di Xabi Alonso | Al Real non basta allenare serve un gestore di ego

Gareth Bale ha commentato l’esperienza di Xabi Alonso come allenatore del Real Madrid, evidenziando le sfide legate alla gestione del gruppo e agli aspetti extratecnici. L’ex calciatore del club ha sottolineato che, oltre alle capacità sportive, è fondamentale saper gestire gli ego dei giocatori per ottenere risultati efficaci. Il suo intervento offre uno sguardo interessante sulla complessità del ruolo di allenatore in un club di alto livello come il Real Madrid.

Gareth Bale, ex stella del Real Madrid ha parlato Tnt Sports, dell’avventura di Xabi Alonso sulla panchina del club madrileno, sottolineando le qualità dell’allenatore e perché non ha funzionato al Santiago Bernabéu. «Xabi è un allenatore incredibile ha vinto al Bayer Leverkusen, ha conquistato trofei e ha allenato la squadra in maniera impeccabile. Ma al Real Madrid le cose non funzionano allo stesso modo: qui non serve solo allenare, serve essere un vero manager. Devi gestire l’ego dei singoli giocatori». Leggi anche: Viva il Real Madrid l’ultimo club rimasto che non si fa mettere i piedi in testa dagli allenatori: contano i giocatori e il presidente È evidente che nel Real non giocano solo calciatori, ma nello spogliatoio ci sono delle vere e proprie star «Non serve fare troppa tattica: in quella squadra ci sono giocatori che possono cambiare il match in un battito di ciglia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

