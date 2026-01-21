Baiocchi | Pronto soccorso l’Ast sa bene come fare

Il pronto soccorso rappresenta un elemento fondamentale del sistema sanitario, dove competenza e professionalità sono essenziali. L’Ast dimostra di conoscere bene le procedure e le esigenze di questa struttura, garantendo un intervento rapido e qualificato. La sanità, infatti, richiede attenzione e rispetto, evitando superficialità e sensazionalismi. Solo attraverso un approccio serio e responsabile si può assicurare un’assistenza efficace e affidabile a chi ne ha bisogno.

"La sanità è una materia seria. Certamente non può essere oggetto di chiacchiere superficiali tra amici". Lo afferma Nicola Baiocchi, presidente della commissione regionale sanità, in risposta ai consiglieri di maggioranza del comune di Pesaro, che propongono di aprire il reparto di Medicina d'Urgenza (la Murg) per far fronte al gran numero di accessi al pronto soccorso. Dice Baiocchi: "Informo che tale reparto è già presente al San Salvatore con 16 posti letto ed è operativo da anni, a differenza degli otto posti letto menzionati nella proposta. In queste ore nei pronto soccorso di tutta Italia si sta assistendo ad un maxi afflusso, dovuto al picco influenzale.

