Azienda ravennate cresce in Nord America e porta il portafoglio a 80 milioni

Ecogest S.p.A., azienda ravennate, amplia la propria presenza nel mercato nordamericano, che supera i 22 miliardi di dollari annui tra Stati Uniti e Canada. Con questa strategia, il portafoglio totale dell’azienda si avvicina agli 80 milioni di euro, rafforzando la crescita tra Italia e Nord America. Questa espansione rappresenta un passo importante nel consolidamento del suo ruolo nel settore.

Dal mercato europeo a quello più grande al mondo: Ecogest S.p.A. accelera nel Nord America, un’area che vale oltre 22 miliardi di dollari l’anno tra Stati Uniti e Canada, e consolida un portafoglio complessivo di circa 78–80 milioni di euro tra Italia e Nord America, segnando un passaggio chiave.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

