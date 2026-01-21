Azienda bufalina del cugino del boss ' Capastorta' scatta l' ordine di demolizione

Un’ordinanza di demolizione è stata emessa nei confronti di un complesso edilizio abusivo in via 1° maggio a Castel Volturno. L’intervento mira al ripristino dello stato dei luoghi e alla rimozione delle strutture non autorizzate, nell’ambito di un’azione di tutela del territorio e delle normative urbanistiche vigenti. La vicenda coinvolge anche un’azienda bufalina collegata al cugino del noto boss 'Capastorta'.

Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del complesso edilizio abusivo realizzato in via 1° maggio a Castel Volturno. E’ quanto disposto dal responsabile del settore urbanistica, demanio, suap e abusivismo Rosario Marfella dell’ente castellano, nei confronti di Raffaele.🔗 Leggi su Casertanews.it Manufatto abusivo a Futani, nel Parco Nazionale del Cilento: scatta l'ordine di demolizioneI Carabinieri del Parco del Nucleo di Montano Antilia sono intervenuti a Futani, nel Parco Nazionale del Cilento, per un intervento contro abusi edilizi nella località Guarino. Mansarda abusiva, scatta l'ordine di demolizioneUn’ordinanza di demolizione è stata emessa dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, Gennaro Riccio, riguardante una mansarda abusiva realizzata in via Roma 56 a Santa Maria Capua Vetere. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Abusi nell’area dell’azienda bufalina, demolizione per il cugino del boss; CASTEL VOLTURNO – Costruzioni sul terreno sequestrato, scatta la demolizione dell’azienda del cugino dell’ex capoclan Capastorta; Abuso edilizio: ordinanza di demolizione per il cugino del boss Zagaria. Azienda bufalina del clan Zagaria, la Dda chiede tre condanneIl sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli Ciro Capasso ha chiesto la condanna per Carmine e Antonio Zagaria, fratelli del capoclan dei Casalesi Michele Zagaria, in ... ilmattino.it Oggi Teresina ha fatto la Pizza Piena Azienda Agricola “La Teresina” 379 1159885 Via Arciaco 7, Piana di Monte Verna (CE) - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.