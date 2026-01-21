Avvocato trova in aula ‘sentenza già scritta’ prima di fine processo

Un avvocato ha sollevato un'eccezione di «sentenza già scritta» prima della conclusione del processo, suscitando attenzione nell'ambito giudiziario. In risposta, ha presentato immediatamente un'istanza di ricusazione nei confronti dei tre magistrati del collegio, evidenziando la volontà di tutelare il corretto svolgimento del procedimento e garantire il rispetto delle norme di imparzialità.

E’ quanto ha raccontato l’avvocato Paolo Cassamagnaghi, il quale dopo una breve interlocuzione informale coi giudici della sesta sezione penale su quanto aveva visto, assieme alla collega della difesa, la legale Roberta Ligotti, ha depositato subito un’istanza di ricusazione nei confronti dei tre magistrati del collegio per quel “verdetto già scritto” prima che finisse il processo. Era una “sentenza di condanna, già scritta, motivata”, ha chiarito Cassamagnaghi, “non era indicata soltanto la pena, era stato lasciato uno spazio vuoto”. Nell’udienza di stamani, verso le 10.30, avrebbe dovuto essere ascoltata come teste una consulente tecnica della difesa, che doveva riferire sulla attendibilità o meno della persona offesa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

