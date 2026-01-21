Durante un processo a Milano, un avvocato ha sostenuto di aver trovato in aula una “sentenza di condanna già scritta” prima della conclusione del procedimento. La vicenda ha portato alla richiesta di ricusazione dei magistrati coinvolti, sollevando dubbi sulla regolarità delle decisioni giudiziarie. Si tratta di un episodio che ha suscitato attenzione sulla trasparenza e l'imparzialità nei procedimenti penali.

Milano, 21 gennaio 2025 - Sentenza di con danna già scritta prima che il processo fosse finito? Presunta sentenza anticipata. È quanto sarebbe capitato prima che iniziasse l'udienza di un processo per violenza sessuale a Milano: un avvocato del collegio difensivo dell'imputato si è accorto che sul banco dei giudici c'erano dei fogli, " una dozzina di pagine appoggiate sul fascicolo processuale ", nelle quali "c'era già scritta la sentenza di condanna, veniva dichiarata la penale responsabilità dell'imputato e si dava conto dell'attendibilità della persona offesa". È quanto ha raccontato l'avvocato Paolo Cassamagnaghi, il quale dopo una breve interlocuzione informale coi giudici della sesta sezione penale su quanto aveva visto, assieme alla collega della difesa, la legale Roberta Ligotti, ha depositato subito un'istanza di ricusazione nei confronti dei tre magistrati del collegio per quel "verdetto già scritto" prima che finisse il processo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Avvocato trova in aula la “sentenza di condanna già scritta” prima della fine del processo: chiesta la ricusazione dei magistrati

Avvocato trova in aula ‘sentenza già scritta’ prima di fine processoUn avvocato ha sollevato un'eccezione di «sentenza già scritta» prima della conclusione del processo, suscitando attenzione nell'ambito giudiziario.

Milano, avvocato denuncia: "Ho trovata una sentenza già scritta prima della fine del processo"Un avvocato di Milano ha denunciato di aver trovato una sentenza già predisposta prima della conclusione del processo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Avvocato trova in aula 'sentenza già scritta' prima di fine processo; FdI marca Mastrangeli, Marzi gioca da avvocato d’aula; Omicidio Verzeni, Sangare cambia avvocato dopo essere uscito dall'aula: si allontana la sentenza; Assegno sociale, il Tribunale di Catania dà ragione a una donna di oltre 75 anni.

Avvocato trova in aula 'sentenza già scritta' prima di fine processo(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Prima che iniziasse l'udienza di un processo per violenza sessuale a Milano, un avvocato del collegio difensivo dell'imputato si è accorto che sul banco dei giudici c'erano d ... msn.com

E’ sorvegliato a vista, il giovane si trova rinchiuso in isolamento nel carcere spezzino di Villa Andreino. L’avvocato di Zouhair: “Per lui la reclusione il luogo più adatto per proteggerlo da se stesso e dagli altri” - facebook.com facebook