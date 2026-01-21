Avvocati slitta l’iter parlamentare per la riforma della professione
L'iter parlamentare per la riforma della professione forense subisce un ritardo, con la sconvocazione della commissione Giustizia della Camera prevista per oggi 21 gennaio. La seduta è stata rinviata a causa di interlocuzioni in corso tra Parlamento e Governo, volte a chiarire e valutare le proposte correttive presentate dai deputati. Restano quindi da definire i prossimi passaggi di un processo che interessa direttamente gli avvocati italiani.
Sconvocata la commissione Giustizia della Camera, che oggi 21 gennaio avrebbe dovuto riprendere i lavori sulla riforma della professione forense: già ieri pomeriggio la seduta dell’organismo di Montecitorio era slittata, perché si è appreso da fonti parlamentari che “sono in corso delle interlocuzioni con il Governo per i pareri” sulle proposte correttive depositate dai deputati (nel complesso 153). Il provvedimento, nato sotto forma di disegno di legge delega, varato in consiglio dei ministri nello scorso settembre, è iscritto nel calendario dei lavori dell’aula della Camera a partire dal 26 gennaio, ma alla luce del rallentamento dell’esame in commissione già si ipotizza il rinvio dell’approdo in assemblea.🔗 Leggi su Ildenaro.it
