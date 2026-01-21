Avellino mobilitazione solidale per i malati oncologici | arte e sport uniti nell’asta BabbaAlRum

A Avellino, si svolge un'iniziativa solidale che unisce arte, sport e volontariato per sostenere i malati oncologici. L’asta BabbaAlRum rappresenta un'occasione per coinvolgere la comunità in una causa importante, promuovendo solidarietà e vicinanza a chi affronta sfide difficili. Un gesto concreto che dimostra come collaborazione e impegno possano fare la differenza nella vita di chi ha bisogno.

AVELLINO – Qui, sport, arte e volontariato si siedono allo stesso tavolo: una gara senza gloria, una corsa storta e testarda verso chi, malato, si porta addosso pure la povertà. E le famiglie restano lì, a occhi bassi, tra il letto sfatto e il frigorifero vuoto.L’asta benefica è roba di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: La "Running Queen" di MaMo all'asta per sostenere Avanti Tutta e i malati oncologici

Asta benefica: donazioni di sportivi e artisti per “Babbaalrum”Una asta benefica organizzata dal Coni provinciale, guidato dal professor Giuseppe Saviano, coinvolge numerosi artisti e sportivi italiani.

