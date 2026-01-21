Avellino Basket vs Pesaro | al DelMauro arriva la capolista

Stasera allo Stadio DelMauro, l’Unicusano Avellino Basket affronta Pesaro nel primo turno infrasettimanale del 2026. I biancoverdi cercano di mantenere il ritmo e ottenere un risultato positivo contro la capolista, con palla a due alle ore 20. Una partita importante per la classifica e per il percorso della squadra in questa stagione.

Primo turno infrasettimanale del 2026 per l’Unicusano Avellino Basket, i biancoverdi affrontano questa sera, palla a due alle 20.30, la formazione della Victoria Libertas Pesaro allenata da coach Spiro Leka.È il ventitreesimo turno del campionato di Serie A2 e ad arbitrare l’incontro saranno i signori Gianluca Gagliardi di Anagni, Claudio Berlangieri di Trezzano, Umberto Tallon di Bologna.All’andata il match vide prevalere la squadra marchigiana, che si impose con il punteggio di 93-72, al termine di un match condotto con costanza dai biancorossi trascinati da un super Berdini.La gara di questo turno arriva dopo una domenica dai risultati opposti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

L’Avellino Basket cerca il riscatto contro la capolista Pesaro: Di Carlo chiama squadra e tifosi alla reazioneDopo il ko di Torino, i biancoverdi cercano una reazione immediata: Di Carlo analizza il momento, ammette le difficoltà, elogia la forza di Pesaro e chiama a raccolta squadra e tifosi ... orticalab.it

A2 - Avellino cerca il riscatto: al Del Mauro arriva la capolista PesaroL’Unicusano Avellino Basket torna in campo con il peso di un decimo posto che non rispecchia ambizioni e potenziale, ma anche con la volontà di invertire una rotta ... pianetabasket.com

Victoria Libertas Pesaro Basket in trasferta ad Avellino per la 23ª giornata di Serie A2 Old Wild West. Palla a due mercoledì 21 gennaio alle ore 20.30 al Pala Del Mauro, con diretta su LNP Pass Coach Spiro Leka: attenzione al ritmo dei campani, deci facebook