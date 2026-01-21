Auxerre-Paris Saint Germain venerdì 23 gennaio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Auxerre e Paris Saint Germain si svolgerà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:00. Dopo la recente sconfitta in portoghese, il PSG di Luis Enrique affronta una sfida sulla carta favorevole contro l'Auxerre, penultimo in classifica. In questa guida troverai formazioni, quote e pronostici per seguire l'andamento della partita e analizzare le possibili strategie delle due squadre.

Reduce dal secondo KO in questo 2026 sul campo dello Sporting Lisbona, il Paris Saint Germain di Luis Enrique è di scena sul campo dell'Auxerre di Pelissier penultimo in classifica. I diplomats sono tornati all'ultimo posto in classifica con le ultime 3 sconfitte consecutive, complici un calendario decisamente complicato per una squadra che stava ritrovando fiducia nei propri mezzi.

