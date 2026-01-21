Analisi della partita Auxerre-Paris Saint Germain, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:00. Approfondimenti su formazioni, quote, pronostici e convocati, con focus sulla sfida tra il penultimo in classifica e i parigini, reduci da una recente sconfitta in Europa. Un confronto importante per entrambe le squadre in un momento cruciale della stagione.

Reduce dal secondo KO in questo 2026 sul campo dello Sporting Lisbona, il Paris Saint Germain di Luis Enrique è di scena sul campo dell’Auxerre di Pelissier penultimo in classifica. I diplomats sono tornati all’ultimo posto in classifica con le ultime 3 sconfitte consecutive, complici un calendario decisamente complicato per una squadra che stava ritrovando fiducia nei propri mezzi. Adesso un’altra sfida complicata per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Auxerre-Paris Saint Germain (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Parigini corsari all’Abbé Deschamps

L'incontro tra Auxerre e Paris Saint Germain si svolgerà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:00.

Auxerre-Paris Saint Germain (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiLa sfida tra Auxerre e Paris Saint Germain si disputerà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:00.

«Volevamo una risposta dopo l’eliminazione, e l’abbiamo data. » E la risposta del Paris Saint-Germain è arrivata subito: al Parco dei Principi, la squadra di Luis Enrique si è scrollata di dosso la recente delusione in Coppa battendo nettamente il Lille per 3-0. - facebook.com facebook