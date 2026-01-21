Auxerre-Paris Saint Germain venerdì 23 gennaio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

La sfida tra Auxerre e Paris Saint Germain si disputerà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:00. Dopo la recente sconfitta contro lo Sporting Lisbona, il PSG di Luis Enrique affronta una squadra in difficoltà, l’Auxerre di Pelissier, in una partita che si presenta con pronostici equilibrati. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e previsioni per questa sfida di campionato.

Reduce dal secondo KO in questo 2026 sul campo dello Sporting Lisbona, il Paris Saint Germain di Luis Enrique è di scena sul campo dell’Auxerre di Pelissier penultimo in classifica. I diplomats sono tornati all’ultimo posto in classifica con le ultime 3 sconfitte consecutive, complici un calendario decisamente complicato per una squadra che stava ritrovando fiducia nei propri mezzi. Adesso un’altra sfida complicata per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Auxerre-Paris Saint Germain (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiL'incontro tra Auxerre e Paris Saint Germain si svolgerà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:00.

