Autostrada A18 interventi di pavimentazione nello svincolo di San Gregorio

Nell’ambito dei lavori di miglioramento della sicurezza sulla A18 Dir, si rendono necessari interventi di pavimentazione nello svincolo di San Gregorio Nord. Questi lavori riguarderanno alcune rampe dello svincolo e sono finalizzati a garantire condizioni di guida più sicure e più adeguate. Si invita alla massima attenzione e si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi durante i periodi di intervento.

Nell'ambito dei lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della A18 Dir, sarà necessario procedere all'esecuzione di alcuni interventi sulla pavimentazione stradale lungo le rampe dello svincolo di San Gregorio Nord. Nello specifico, a partire dal 24 gennaio e fino al 14 febbraio.

