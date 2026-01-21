A Pesaro, un automobilista ha subito danni alla carrozzeria per circa tremila euro a seguito di un incidente con un lupo. Tuttavia, nelle Marche, non sono previsti risarcimenti per questo tipo di danni, lasciando il proprietario senza indennizzo. Questa situazione evidenzia le limitazioni delle coperture assicurative in caso di collisioni con fauna selvatica nella regione.

Pesaro, 21 gennaio 2025 - “Ho riportato danni alla carrozzeria dell’automobile per quasi tremila euro, ma non verrò risarcito”. L’epilogo dello scontro in automobile con un lupo sulla Statale 16 a Pesaro, nei pressi di Cattabrighe, per Francesco Droghini assume un retrogusto amaro. L’altro giorno mentre stava andando da Pesaro verso Cattolica tre lupi, provenienti dalla parte sinistra della carreggiata, hanno attraversato la strada. Uno di questi nella foga della corsa ha colpito il fianco sinistro della sua automobile che ha riportato ammaccature lungo la fiancata, vicino alla maniglia della portiera, sotto lo specchietto retrovisore e al parafango. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auto contro lupo, zero risarcimenti: “Nelle Marche non sono previsti”

Leggi anche: Femminicidio nelle Marche, il marito trovato ferito vicino all’auto abbandonata

Leggi anche: Viaggi nelle festività a rischio, previsti scioperi in diversi aeroporti d'Europa: quali sono gli scali più colpiti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Auto si scontra con un lupo Federico | Impatto violento erano in tre sulla strada.

Mercedes Lupo. ABBA · Angeleyes. Cosa non faresti per il tuo collega preferito Da Lupo Mercedes ci prendiamo cura della tua auto… in ogni modo possibile! Segui Lupo Mercedes! Alcamo, Via J.F. Kennedy 182 0924 24971 [email protected] - facebook.com facebook