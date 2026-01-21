L’incontro tra Jannik Sinner e Duckworth agli Australian Open rappresenta una tappa importante del torneo. In questa sfida, Sinner affronta l’avversario australiano in una partita che si preannuncia equilibrata. Di seguito, le informazioni su chi è Duckworth e dove è possibile seguire l’incontro, offrendo un quadro chiaro e dettagliato per gli appassionati di tennis.

Un debutto soft, quello di Jannik Sinner agli Australian Open, anche perché l'avversario, il francese Gaston, prima del terzo set ha alzato bandiera bianca. Giovedì 22 gennaio il tennista azzurro scende nuovamente in campo (ore 9 italiane) per affrontare il secondo turno contro l'australiano James Duckworth, attualmente il numero 89 del ranking Atp. Chi è l'avversario di Sinner. Nato a Sidney 34 anni fa, ha iniziato a praticare tennis e altri sport già all'età di 7 anni. Nella sua carriera da professionista, ha raggiunto il suo best ranking (46 Atp) nel gennaio 2022 dopo aver ottenuto il suo record personale di 22 vittorie a livello di tour l'anno precedente tra cui la prima finale dell'Atp Tour ad Astana e la vittoria più importante della sua carriera contro il numero 13, Goffin, a Miami. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Australian Open, Sinner-Duckworth: chi è l'avversario e dove vedere la gara

Chi è James Duckworth, l'avversario di Sinner agli Australian Open

Dove vedere in tv Sinner-Duckworth, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

