Jasmine Paolini si è qualificata per il terzo turno degli Australian Open grazie a una vittoria in due set sulla polacca Frech. La sua prestazione, caratterizzata da pazienza e lucidità, si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle tensioni tra tennisti ucraini, russi e bielorussi. Una qualificazione che testimonia la solidità e la concentrazione dell’atleta italiana in un torneo di grande livello.

Una vittoria di pazienza, adattamento e lucidità. Jasmine Paolini avanza al terzo turno degli Australian Open, nella giornata in cui torna d’attualità la tensione tra tennisti ucraini e tennisti russi e bielorussi. E lo fa, l’azzurra, superando la polacca Magdalena Frech con il punteggio di 6-2 6-3 al termine di una partita spezzata, rallentata e trasformata dalle condizioni meteo, giocata su due campi diversi e attraversata da continue variazioni di ritmo e atmosfera. Non una semplice sfida di secondo turno, ma una vera prova di resistenza mentale per la numero uno azzurra, capace di restare dentro la partita anche quando tutto sembrava remare contro: il freddo serale, il vento, due interruzioni per pioggia e infine il trasferimento indoor, con un inevitabile cambio di riferimenti e sensazioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Australian Open, Paolini vola al terzo turno: battuta in due set la polacca Frech

Australian Open 2026, Paolini vola al terzo turno: Frech battuta in 2 setJasmine Paolini si è qualificata per il terzo turno dell’Australian Open 2026, il primo Slam stagionale in corso a Melbourne.

Australian Open: Jasmine Paolini batte in due set Frech e vola ai sedicesimiJasmine Paolini si qualifica per i sedicesimi di finale agli Australian Open, consolidando il suo rendimento nel torneo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, Jasmine Paolini travolge Aliaksandra Sasnovich all'esordio: tre game concessi nel 6-1 6-2 rifilato in 1h 10' di gioco; Alcaraz vince in tre set e vola al terzo turno degli Australian Open. Tra poco in campo Jasmine Paolini; Esordio positivo per Jasmine Paolini all’Australian Open; LIVE Errani/Paolini-Lumsden/Tang 6-3, 6-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio convincente per le olimpioniche.

Australian Open 2026, Paolini vola al terzo turno: Frech battuta in 2 setJasmine Paolini vola al terzo turno dell'Australian Open 2026, primo torneo stagionale dello Slam con un montepremi complessivo da record (111,5 milioni di ... msn.com

Australian Open, Paolini vola al terzo turno: battuta in due set la polacca FrechUna vittoria di pazienza, adattamento e lucidità. Jasmine Paolini avanza al terzo turno degli Australian Open , nella giornata in cui torna d’attualità la ... gazzettadelsud.it

Sinner-Duckworth: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo reale - facebook.com facebook

AUSTRALIAN OPEN | Medvedev: 'Non rinuncio alla nazionalità russa per la guerra'. E Sabalenka risponde a ucraina Oliynikova: 'anche io voglio la pace'. #ANSA x.com