australian open alcaraz e medvedev al terzo turno

Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev proseguono il loro percorso all'Australian Open, raggiungendo il terzo turno. Alcaraz ha superato Yannick Hanfmann in tre set, consolidando la sua performance nel torneo. Entrambi i tennisti continuano a mostrare solidità e determinazione in questa prima fase del Grande Slam.

AGI - Buona anche la seconda per Carlos Alcaraz, che avanza al terzo turno dell'Australian Open piegando Yannick Hanfmann in tre set con il punteggio di 7-6(4), 6-3, 6-2. Non un match semplicissimo per il campione spagnolo, testa di serie numero 1 e leader della classifica mondiale, messo alla prova soprattutto nel primo parziale. Un problema addominale, però, limita il tedesco nei due set successivi, proprio quando il murciano ritrova sicurezze, prendendo il largo e conquistando il passaggio al prossimo incontro, dove troverà Corentin Moutet. Il francese avanza dopo il ritiro del qualificato statunitense Michael Zheng, che lascia il campo quando era già sotto di due set e un break, dopo aver vinto il primo parziale per 6-3. 🔗 Leggi su Agi.it

Daniil Medvedev verso gli Australian Open: "Sarei sorpreso di perdere al primo turno giocando così"

Daniil Medvedev si complica un po' la vita, ma approda al 2° turno degli Australian Open: sconfitto de Jong in 3 set

