All'Australian Open 2026, Alexander Zverev, testa di serie numero 3, si è qualificato per i sedicesimi di finale dopo aver battuto Alexandre Muller in quattro set.

Nel secondo turno del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 Alexander Zverev, testa di serie numero 3, doma, pur con qualche pausa di troppo, il francese Alexandre Muller 6-3 4-6 6-3 6-4 in tre ore e quattro minuti e si qualifica per i sedicesimi. Nel prossimo turno il tedesco affronterà il britannico Cameron Norrie, vincitore in quattro set sull’americano Emilio Nava. Il francese difende a zero il turno di battuta inaugurale; il tedesco, dopo aver annullato due opportunità dello 0-2, firma l’1-1 con il servizio vincente. Sul 2-2 è il transalpino ad annullare la palla del 2-3, nel settimo il finalista dell’ultima edizione sale in cattedra, spinge con il rovescio e firma il break del 4-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, Zverev doma Muller e si qualifica ai sedicesimi

