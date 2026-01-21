L’Australian Open 2026 si è aperto con risultati in linea con le aspettative nella parte alta del tabellone femminile. Sabalenka, Gauff, Paolini e Andreeva hanno mantenuto il loro percorso senza grandi sorprese, confermando la solidità del loro stato di forma. La giornata di mercoledì a Melbourne ha mostrato un torneo equilibrato e competitivo, senza scossoni significativi tra le favorite.

Mercoledì a Melbourne, e le sorprese, di fatto, è come se non ci fossero nella parte alta del tabellone femminile. O meglio, è vero che c’è Anastasia Potapova (versione austriaca) che batte Emma Raducanu e se la vedrà perciò con la numero 1 Aryna Sabalenka, ma è altrettanto vero che si tratta del solo risultato sovvertito quest’oggi. C’è di più: sono solo tre le partite che vanno a chiudersi al terzo set, una delle quali vede ancora in grande difficoltà Diana Shnaider: per la russa rimonta con match point annullati contro la padrona di casa Talia Gibson. Sarà perciò sfida con l’ucraina Elina Svitolina, con tutto l’inevitabile contorno (ma, va detto, Svitolina è in forma seppur sia questo il primo confronto tra le due). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026: Sabalenka, Gauff, Paolini e Andreeva padrone di una giornata senza sorprese

