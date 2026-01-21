Australian Open 2026 programma di domani 22 gennaio | orari tv ordine di gioco italiani in campo

Il 22 gennaio, quinta giornata degli Australian Open 2026, vede il completamento del secondo turno nel singolare e l'inizio dei doppi. Otto italiani scenderanno in campo, tra cui cinque nel singolare maschile. Di seguito gli orari, la programmazione tv e l’ordine di gioco aggiornato per seguire al meglio le sfide di questa giornata.

Si completerà il secondo turno dei tabelloni di singolare ed il primo di quelli di doppio agli Australian Open 2026 di tennis: domani, giovedì 22 gennaio, nella quinta giornata, scenderanno in campo ben otto italiani, dei quali cinque impegnati nel singolare maschile. Toccherà a Jannik Sinner contro la wild card australiana James Duckworth, ci sarà il derby tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, inoltre torneranno in campo anche Luciano Darderi, contro l’argentino Sebastian Baez, e Francesco Maestrelli, contro il serbo Novak Djokovic. Nel tabellone di doppio maschile esordiranno Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che sfideranno il taiwanese Ho Ray ed il tedesco Hendrik Jebens, infine nel torneo di doppio femminile giocherà Elisabetta Cocciaretto, in coppia con la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, contro le statunitensi Hailey Baptiste e Peyton Stearns. 🔗 Leggi su Oasport.it

