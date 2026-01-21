Australian Open 2026 Carlos Alcaraz regola Yannick Hanfmann e vola in scioltezza ai sedicesimi

Al Australian Open 2026, Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1 e attuale numero 1 del mondo, ha raggiunto i sedicesimi di finale con una vittoria semplice contro Yannick Hanfmann. L'incontro si è concluso in tre set con il punteggio di 7-6 (4), 6-3, 6-2, disputato in due ore e 44 minuti. L’iberico continua il suo percorso nel torneo con prestazioni solide e senza grandi difficoltà.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding e del mondo, approda in scioltezza ai sedicesimi degli Australian Open 2026 di tennis dopo aver sconfitto nel secondo turno il tedesco Yannick Hanfmann, battuto in tre set con lo score di 7-6 (4) 6-3 6-2 in due ore e 44 minuti di gioco. Per l'iberico al terzo turno ci sarà uno tra il qualificato statunitense Michael Zheng ed il transalpino Corentin Moutet, numero 32 del mondo. Nel primo set Alcaraz deve annullare una palla break già nel secondo game, ma nel quarto lo spagnolo va sotto 15-40 ed alla seconda occasione il tedesco strappa la battuta all'iberico.

