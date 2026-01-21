Australian Open 2026 | Alcaraz non trema Sinner chiamato alla risposta e l’Italia sogna in grande

La quinta giornata degli Australian Open 2026 si apre con un focus sul duello tra Alcaraz e Sinner, protagonisti di un torneo che si conferma tra i più interessanti del primo Slam dell’anno. Mentre Alcaraz dimostra solidità, Sinner si prepara a rispondere alle sfide della giornata. L’Italia guarda con attenzione, sperando in ulteriori risultati positivi nel contesto di un torneo che si sta rivelando ricco di emozioni e colpi di scena.

Quinta giornata nella terra dei canguri e, nel primo Slam del 2026, il duello continua a monopolizzare l’attenzione. Carlos Alcaraz ha fatto il suo dovere, centrando l’ingresso al terzo turno senza lasciare set per strada. Qualche passaggio a vuoto, però, resta nel copione: anche stavolta lo spagnolo ha concesso un break al tedesco Yannick Hanfmann, proprio come era successo all’esordio contro l’australiano Adam Walton. Nulla di allarmante. Un set di distrazione il funambolo di Murcia può permetterselo, perché il margine tecnico è talmente ampio da consentirgli di proseguire senza troppe ansie. 🔗 Leggi su Oasport.it

