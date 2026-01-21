Aumento pedaggio Tangenziale Napoli Salvini | Non deciso da questo governo ma nel 2009
Il pedaggio della Tangenziale di Napoli è stato recentemente oggetto di discussione. Secondo Matteo Salvini, l’aumento non è stato deciso dal governo attuale, ma risale al 2009, e qualsiasi modifica potrebbe compromettere la gestione della tratta. Questa posizione viene chiarita durante un intervento alla Camera, sottolineando l’importanza di mantenere la continuità nelle tariffe e nelle convenzioni in vigore.
Salvini alla Camera spiega: "Qualsiasi proposta di cambiare andrebbe a modificare la convenzione e non garantirebbe la continuità della gestione della tratta".🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli, manifestazione contro l'aumento del pedaggio della tangenziale guidata da RanaplesQuesta mattina a Napoli si è svolta una manifestazione organizzata da Francesco Borrelli, deputato AVS, per protestare contro l’aumento del pedaggio sulla tangenziale.
Scatta l’aumento del pedaggio della Tangenziale a Napoli, da oggi un euro e 5 centesimi: code ai caselliDa oggi il pedaggio della tangenziale di Napoli è aumentato a 1,05 euro, a seguito di una decisione della Corte Costituzionale.
