Aumento pedaggio Tangenziale Napoli Salvini | Non deciso da questo governo ma nel 2009

Da fanpage.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pedaggio della Tangenziale di Napoli è stato recentemente oggetto di discussione. Secondo Matteo Salvini, l’aumento non è stato deciso dal governo attuale, ma risale al 2009, e qualsiasi modifica potrebbe compromettere la gestione della tratta. Questa posizione viene chiarita durante un intervento alla Camera, sottolineando l’importanza di mantenere la continuità nelle tariffe e nelle convenzioni in vigore.

Salvini alla Camera spiega: "Qualsiasi proposta di cambiare andrebbe a modificare la convenzione e non garantirebbe la continuità della gestione della tratta".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Napoli, manifestazione contro l'aumento del pedaggio della tangenziale guidata da RanaplesQuesta mattina a Napoli si è svolta una manifestazione organizzata da Francesco Borrelli, deputato AVS, per protestare contro l’aumento del pedaggio sulla tangenziale.

Scatta l’aumento del pedaggio della Tangenziale a Napoli, da oggi un euro e 5 centesimi: code ai caselliDa oggi il pedaggio della tangenziale di Napoli è aumentato a 1,05 euro, a seguito di una decisione della Corte Costituzionale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Chiusure in Tangenziale da lunedì a giovedì: ecco dove; Pedaggi autostradali 2026: calcolo, come funziona e le sanzioni; Tangenziale e pedaggi: il dovere della coerenza; Napoli, via Caravaggio riapre domani 14 gennaio dopo 5 giorni: era stata chiusa per voragine.

aumento pedaggio tangenziale napoliAumento pedaggio Tangenziale Napoli, Salvini: Non deciso da questo governo ma nel 2009Salvini alla Camera spiega: Qualsiasi proposta di cambiare andrebbe a modificare la convenzione e non garantirebbe la continuità della gestione ... fanpage.it

Tangenziale di Napoli, Salvini: «Puntiamo a ridurre i profitti dei concessionari»Napoli– Il caso della Tangenziale di Napoli approda nell’Aula di Montecitorio, portando con sé il carico di tensioni di un’intera provincia. Durante il ... cronachedellacampania.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.