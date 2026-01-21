Aumento pedaggio Tangenziale Napoli Salvini | Non deciso da questo governo ma nel 2009

Il pedaggio della Tangenziale di Napoli è stato recentemente oggetto di discussione. Secondo Matteo Salvini, l’aumento non è stato deciso dal governo attuale, ma risale al 2009, e qualsiasi modifica potrebbe compromettere la gestione della tratta. Questa posizione viene chiarita durante un intervento alla Camera, sottolineando l’importanza di mantenere la continuità nelle tariffe e nelle convenzioni in vigore.

