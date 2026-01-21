Il Consiglio comunale affronta il problema delle temperature nelle aule della scuola media Confalonieri, dove studenti e insegnanti segnalano un ambiente troppo freddo. La caldaia viene accesa anche nelle domeniche per garantire il riscaldamento. È in programma un piano di riqualificazione per migliorare le condizioni e garantire comfort adeguati durante l’intero anno scolastico.

Approda in Consiglio comunale il problema del freddo che ha colpito diverse aule della scuola media Confalonieri. A sollevare la questione è stato il consigliere di Civicamente Paolo Piffer, che ha dato voce alle preoccupazioni di numerosi genitori alle prese, dal rientro delle vacanze natalizie, con temperature giudicate troppo basse all’interno di alcune classi dell’istituto. "Diverse mamme mi segnalano una situazione climatica inaccettabile – denuncia Piffer in aula –. Vorrei capire se si tratta di una condizione eccezionale o se invece è quotidiana. Chiedo una risposta esaustiva, per poter rassicurare i genitori e sapere se esistono soluzioni immediate per contenere il disagio e, soprattutto, un intervento strutturale per risolvere un problema che si trascina da tempo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aule al freddo alla media Confalonieri. Caldaia accesa anche la domenica. E presto un piano di riqualificazione

