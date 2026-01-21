Auditorium l’apertura parziale in autunno

L’auditorium di Lugo sta iniziando a concretizzarsi, con i lavori in corso e un’apertura parziale prevista per questo autunno. La struttura rappresenta un nuovo spazio culturale per la comunità, offrendo opportunità di eventi e incontri. La sua realizzazione procede secondo i piani, segnando un passo importante per lo sviluppo culturale locale. La fase iniziale consentirà di testare le funzionalità prima di un’apertura completa in futuro.

Il futuro auditorium di Lugo comincia a prendere forma, anche se la sua apertura avverrà inizialmente in modo parziale. Oltre alla sala destinata a ospitare spettacoli, assemblee e rassegne cinematografiche, l’edificio accoglierà, infatti, anche un nuovo spazio pensato per i giovani, con conseguenti modifiche ai tempi e alle modalità di utilizzo della struttura. Il piano terra dell’immobile ospiterà così lo spazio per i giovani ‘ Open Labs ’. Proprio in questi giorni è in fase di pubblicazione il bando per l’affidamento dell’intervento, che avrà una durata stimata di circa dieci mesi. Nel frattempo, all’interno dell’auditorium sono già arrivati e sono stati installati vari arredi, insieme agli impianti tecnologici necessari anche per la funzione cinematografica della sala. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

