Atto Garfagnini si è distinto come il lettore più assiduo del 2025 presso la biblioteca comunale “Sirio Giannini”. Nel corso dell’anno ha preso in prestito 194 libri, mantenendo una media di circa 16 volumi al mese e oltre quattro a settimana. Questo risultato testimonia un interesse costante e una grande passione per la lettura, contribuendo a promuovere l’importanza della cultura e dell’apprendimento nella comunità locale.

Atto Garfagnini ha conquistato la palma di più assiduo lettore alla biblioteca comunale “Sirio Giannini”, prendendo in prestito – nel corso dell’anno passato – ben 194 libri, il che significa una media di sedici libri al mese e, quindi, ben quattro a settimana. Un piccolo record comunicato ufficialmente dalla biblioteca nell’ambito del progetto intrapreso dal Club del libro che metterà al centro del nuovo incontro il romanzo “Le nostre anime” di Kent Haruf. Il Club del libro, a ingresso libero, è in programma venerdì alle 17 a Palazzo Mediceo e sarà guidato come di consueto da Silvana Coci. Un appuntamento in crescita e che vede attualmente la partecipazione di una ventina di persone, provenienti anche dai comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atto Garfagnini è lettore record dell’anno 2025

Juventus Museum, i numeri del 2025: record su record anche nell’anno appena concluso! E per questo inizio di 2026…La nota ufficialeIl Juventus Museum si conferma anche nel 2025 come punto di riferimento per i tifosi e gli appassionati, registrando nuovi record di visitatori e partecipazione.

Docenti dell'anno e 'Alfieri' dell'Università: tutte le nomine dell'anno accademico 2024-2025Scopri le eccellenze dell’Università di Pisa nell’anno accademico 2024-2025.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Atto Garfagnini è lettore record dell’anno 2025.

Seravezza: Nuovo appuntamento con il club del libro. Intanto è stato comunicato il nome del lettore più assiduo. Atto Garfagnini ha preso in prestito ben 194 libri nel corso del 2025 - facebook.com facebook