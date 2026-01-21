Attività su immobili abusivi | scatta l' ordinanza di chiusura della Opera Gas
Il Comune di Mondragone ha emesso un’ordinanza di chiusura per la società Opera Gas su via Domiziana, a seguito di verifiche sugli immobili abusivi. L’atto dispone la cessazione immediata di tutte le attività svolte nei locali oggetto di irregolarità edilizie. Questa misura mira a garantire il rispetto delle normative urbanistiche e a prevenire eventuali rischi connessi all’attività non autorizzata.
Stop immediato all’attività della Opera Gas su via Domiziana a Mondragone. Con l’ordinanza dirigenziale, il Comune di Mondragone ha disposto la cessazione immediata di ogni attività economica svolta dalla società nei locali di via Domitiana nritenuti abusivi sotto il profilo edilizio e.🔗 Leggi su Casertanews.it
