Attimi di tensione al Tribunale di Avellino durante un' udienza di direttissima

Durante un'udienza di direttissima al Tribunale di Avellino, si sono verificati alcuni momenti di tensione. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, mentre i presenti osservavano con attenzione quanto stava accadendo. L'episodio ha suscitato attenzione tra i presenti e nel contesto giudiziario locale. Nessuna informazione ufficiale sui motivi dell'accaduto è stata ancora fornita.

AVELLINO – Momenti di tensione si sono verificati al Tribunale di Avellino nel corso di un'udienza di direttissima. Secondo quanto riferito, un uomo ha dato in escandescenze durante la fase processuale, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri.

