A Teramo, un giovane di 21 anni è stato arrestato durante un controllo nel parcheggio, dove sono stati sequestrati 245 grammi di hashish destinati allo spaccio. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto del consumo di sostanze stupefacenti. L’arresto evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica e combattere la diffusione di droga nella zona.

Un 21enne è stato arrestato e gli sono stati sequestrati 245 grammi di hashish: questo il risultato di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Teramo. L’intervento è stato effettuato nella tarda serata di lunedì, quando due giovani sono stati fermati a bordo di un SUV in viale Bovio. L’azione si è conclusa con l’arresto di un 21enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Due giovani sospetti a Teramo L'agitazione dei giovani insospettisce gli agenti Perquisizione domiciliare e sequestro della droga Arresto e accuse Due giovani sospetti a Teramo Tutto ha avuto inizio durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e della Squadra delle Volanti della Questura di Teramo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Atteggiamenti sospetti in un parcheggio a Teramo, arrestato un 21enne per detenzione ai fini di spaccio

