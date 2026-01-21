Atalanta-Athletic Bilbao Champions League 21-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Dea favorita ma i gol non dovrebbero mancare

Analisi e pronostici di Atalanta-Athletic Bilbao, partita valida per la Champions League del 21 gennaio 2026 alle ore 21:00. Approfondiamo formazioni ufficiali, quote e previsioni, evidenziando la favorita, pur considerando la possibilità di segnature da entrambe le squadre. Un’occasione per la Dea di consolidare la propria posizione nel girone e avvicinarsi agli ottavi di finale.

L'Atalanta intende mettere la ciliegina sulla torta su questo bellissimo percorso nel girone di Champions League e provare a entrare nelle prime otto per guadagnarsi l'accesso diretto agli ottavi di finale. Mercoledì la Dea attende l'Athletic Bilbao alla New Balance Arena per migliorare il bottino di 13 punti fin qui conquistati.

