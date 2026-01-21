At least 8 Nigerian soldiers killed in Boko Haram attack in Borno

Da internazionale.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attacco di Boko Haram a Borno ha causato la morte di almeno otto soldati nigeriani e il ferimento di circa 50. L'episodio evidenzia le sfide di sicurezza nella regione e la persistente minaccia rappresentata dal gruppo islamista. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità italiane monitorano attentamente gli sviluppi in Nigeria.

MAIDUGURI, Nigeria, Jan 21 (Reuters) - At least eight Nigerian soldiers were killed and 50 wounded on when Islamist Boko Haram insurgents attacked a military formation in Borno State, security sources said on Wednesday. The militants arrived by motorcycle and in armoured vehicles in the incident on Monday, the sources said. A military source said the military formation was part of an offensive to flush out insurgents from the Timbuktu Triangle, a longstanding militant stronghold in northeastern Nigeria. The insurgents engaged the troops in a heavy gun battle, according to the sources. In a statement on Wednesday, the military said troops had cleared several Islamist strongholds in the Timbuktu Triangle and disrupted planned attacks with vehicle-borne improvised explosive device (VBIED). 🔗 Leggi su Internazionale.it

at least 8 nigerian soldiers killed in boko haram attack in borno

© Internazionale.it - At least 8 Nigerian soldiers killed in Boko Haram attack in Borno

Forty-seven Venezuelan soldiers killed in US attack, minister saysIl 16 gennaio, il ministro venezuelano ha riferito che 47 soldati venezuelani sono stati uccisi durante l’attacco statunitense a Caracas, che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro.

Syria says seven soldiers killed in a drone attack by Kurdish forcesNella provincia di Hasakah, nel nord-est della Siria, sette soldati sono rimasti vittima di un attacco con droni condotto dalle Syrian Democratic Forces, organizzazione a guida kurda.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Army Dismisses Soldier Over Leaked Boko Haram IED Video After Deadly Borno Blast

Video Army Dismisses Soldier Over Leaked Boko Haram IED Video After Deadly Borno Blast

At least 8 Nigerian soldiers killed in Boko Haram attack in BornoBy Adewale Kolawole and Ahmed Kingimi MAIDUGURI, Nigeria, Jan 21 (Reuters) - At least eight Nigerian soldiers were killed and 50 wounded on when Islamist Boko Haram insurgents attacked a military ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.