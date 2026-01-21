At least 8 Nigerian soldiers killed in Boko Haram attack in Borno

Un attacco di Boko Haram a Borno ha causato la morte di almeno otto soldati nigeriani e il ferimento di circa 50. L'episodio evidenzia le sfide di sicurezza nella regione e la persistente minaccia rappresentata dal gruppo islamista. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità italiane monitorano attentamente gli sviluppi in Nigeria.

MAIDUGURI, Nigeria, Jan 21 (Reuters) - At least eight Nigerian soldiers were killed and 50 wounded on when Islamist Boko Haram insurgents attacked a military formation in Borno State, security sources said on Wednesday. The militants arrived by motorcycle and in armoured vehicles in the incident on Monday, the sources said. A military source said the military formation was part of an offensive to flush out insurgents from the Timbuktu Triangle, a longstanding militant stronghold in northeastern Nigeria. The insurgents engaged the troops in a heavy gun battle, according to the sources. In a statement on Wednesday, the military said troops had cleared several Islamist strongholds in the Timbuktu Triangle and disrupted planned attacks with vehicle-borne improvised explosive device (VBIED).

