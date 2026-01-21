Assegno unico importi in aumento ma attenzione al nuovo Isee | cosa cambia

A partire dal 2026, l’Assegno unico e universale per i figli a carico mantiene la sua validità, con alcune modifiche. Con l’inizio del nuovo anno, entrano in vigore le nuove soglie Isee, aggiornate con un aumento dell’1,4%. È importante conoscere le novità per comprendere come potrebbero influire sull’importo ricevuto.

L’ Assegno unico e universale per i figli a carico si conferma nel 2026 ma cambia: con l’avvio del nuovo anno entrano in vigore nuove soglie Isee, con importi rivalutati dell’1,4%. A questo si aggiunge il tema delle scadenze perché dal rinnovo dell’Isee dipende la possibilità di evitare il taglio automatico all’importo minimo. Calendario dei pagamenti dell’Assegno unico 2026. L’Inps ha pubblicato il calendario ufficiale dei pagamenti per il 2026, valido per i nuclei che non hanno subito variazioni di Isee o di composizione familiare. Per il mese di gennaio, l’accredito è previsto mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Assegno unico, al via i pagamenti ma senza aumenti: fasce Isee e come cambiano gli importiDal 21 e 22 gennaio l’Inps avvierà i pagamenti dell’assegno unico e universale per i figli.

