L’ASL Roma 1 e il Municipio III di Roma Montesacro hanno recentemente sottoscritto un Protocollo d’Intesa per il nuovo Punto Unico di Accesso (PUA). Questo accordo mira a migliorare l’offerta di servizi sanitari e sociali, favorendo un percorso più coordinato e efficiente per i cittadini. La firma si è svolta presso il Municipio, segnando un passo importante per la collaborazione tra enti pubblici in ambito di assistenza.

Cosa: Firma del nuovo Protocollo d’Intesa per il Punto Unico di Accesso (PUA).. Dove e Quando: Municipio Roma III Montesacro; accordo siglato recentemente tra gli enti.. Perché: Per integrare servizi sociali e sanitari, semplificando la vita ai cittadini fragili.. In una città complessa e articolata come Roma, l’accesso ai servizi essenziali rappresenta spesso una sfida burocratica per i cittadini, specialmente per coloro che vivono situazioni di fragilità. È in questo contesto che la notizia della firma del nuovo Protocollo d’Intesa tra il Municipio Roma III e il Distretto 3 della ASL Roma 1 assume un valore che va oltre la semplice formalità amministrativa. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - ASL Roma 1 e Municipio III: nuovo PUA (59 caratteri)

Trasaporti: Azione Roma, da Municipio III ok unanime a Odg su Metro DIl Municipio Roma III ha approvato all’unanimità, su proposta di Azione e della consigliera Livia Pandolfi, un ordine del giorno per il rilancio e lo sviluppo della linea D della metropolitana di Roma, sottolineando l’impegno delle istituzioni locali nel miglioramento dei trasporti pubblici cittadini.

Roma: Casini-Leoncini-Marziali (Iv), bene consegna a Municipio III parco TalentiA Roma, nel Municipio III, il completamento delle opere di urbanizzazione e la consegna del Parco Talenti alla gestione di Roma Capitale segnano un traguardo importante.

