ASL Roma 1 e Municipio III | nuovo PUA 59 caratteri

Da ezrome.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ASL Roma 1 e il Municipio III di Roma Montesacro hanno recentemente sottoscritto un Protocollo d’Intesa per il nuovo Punto Unico di Accesso (PUA). Questo accordo mira a migliorare l’offerta di servizi sanitari e sociali, favorendo un percorso più coordinato e efficiente per i cittadini. La firma si è svolta presso il Municipio, segnando un passo importante per la collaborazione tra enti pubblici in ambito di assistenza.

Cosa: Firma del nuovo Protocollo d’Intesa per il Punto Unico di Accesso (PUA).. Dove e Quando: Municipio Roma III Montesacro; accordo siglato recentemente tra gli enti.. Perché: Per integrare servizi sociali e sanitari, semplificando la vita ai cittadini fragili.. In una città complessa e articolata come Roma, l’accesso ai servizi essenziali rappresenta spesso una sfida burocratica per i cittadini, specialmente per coloro che vivono situazioni di fragilità. È in questo contesto che la notizia della firma del nuovo Protocollo d’Intesa tra il Municipio Roma III e il Distretto 3 della ASL Roma 1 assume un valore che va oltre la semplice formalità amministrativa. 🔗 Leggi su Ezrome.it

asl roma 1 e municipio iii nuovo pua 59 caratteri

© Ezrome.it - ASL Roma 1 e Municipio III: nuovo PUA (59 caratteri)

Trasaporti: Azione Roma, da Municipio III ok unanime a Odg su Metro DIl Municipio Roma III ha approvato all’unanimità, su proposta di Azione e della consigliera Livia Pandolfi, un ordine del giorno per il rilancio e lo sviluppo della linea D della metropolitana di Roma, sottolineando l’impegno delle istituzioni locali nel miglioramento dei trasporti pubblici cittadini.

Roma: Casini-Leoncini-Marziali (Iv), bene consegna a Municipio III parco TalentiA Roma, nel Municipio III, il completamento delle opere di urbanizzazione e la consegna del Parco Talenti alla gestione di Roma Capitale segnano un traguardo importante.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Ammessi/esclusi e nomina Commissione Concorso Chirurgia Generale; Convocazione prova scritta/pratica Concorso 79 posti Anestesia; Ammessi commissione Concorso Medico Metaboliche Diabetologia; Graduatoria Concorso Dirigente Medico Cardiologia.

asl roma 1 eASL Roma 1: concorso per educatori, lavoro a tempo indeterminatoL'Azienda Sanitaria Locale (ASL) Roma 1 ha indetto un nuovo concorso per educatori da assumere a tempo indeterminato. Ecco il bando e tutte le informazioni utili. ticonsiglio.com

Malattie Rare. Asl Roma 1 e lstituto Leonarda Vaccari vincono il Rare Diseases AwardIl riconoscimento promosso da Koncept e da Uniamo – Federazione Italiana Malattie Rare è volto a valorizzare idee innovative al servizio delle persone con malattia rara. La Asl Roma 1 e lstituto ... quotidianosanita.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.