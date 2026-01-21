Ecco l’introduzione richiesta: Ecco le principali trasmissioni televisive di martedì 20 gennaio 2026. Su Rai1, il programma

Nella serata di ieri, martedì 20 gennaio 2026, su Rai1 Prima di Noi interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Io Sono Farah conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Il principe cerca moglie incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 FarWest segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Dimartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Un Natale regale ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 20 Gennaio 2026

Ascolti TV | Martedì 6 Gennaio 2026Ecco l'introduzione richiesta: Lunedì 6 gennaio 2026, su Rai1, la serata è stata dedicata a

Leggi anche: Ascolti tv martedì 20 gennaio: Prima di noi, Io sono Farah, DiMartedì

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri martedì 13 gennaio chi ha vinto tra Zvanì, Io sono Farah, Bianca Berlinguer e DiMartedì; Stasera in TV: Film da vedere Martedì 20 Gennaio, in prima serata; Ascolti tv ieri (13 gennaio): battaglia serrata De Martino-Scotti; Ascolti TV martedì 13 gennaio 2026: Trionfo di Zvanì su Rai 1, Io sono Farah su Canale 5 vola basso.

Ascolti TV 20 gennaio, chi ha vinto la sfida tra Prima di noi e Io sono FarahGli ascolti tv di martedì 20 gennaio: la prima serata televisiva ha visto sfidarsi la fiction Prima di noi su Rai1 e la seconda stagione di Io sono Farah ... fanpage.it

Ascolti tv del 20 gennaio, nessuno brilla. De Martino e Scotti fanno scintilleStefano De Martino e Gerry Scotti ai ferri corti. In prima serata dominano le fiction ma nessun record: tutti gli ascolti tv. dilei.it

Prima di Noi finisce in anticipo, a causa dei bassi ascolti tv. Stasera una nuova puntata, la seguirete Gli ultimi episodi andranno in onda martedì e poi l’ultima puntata sarà trasmessa domenica 25 gennaio. Non sempre il risultato auditel corrisponde alla qu facebook

#AscoltiTV Total Audience | Martedì 13 Gennaio 2026. #UominieDonne (+95K) e #LaForzadiunaDonna (+83K) si confermano davanti a tutti. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com