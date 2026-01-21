Ascolti TV martedì 20 gennaio 2026 | Affari Tuoi e La Ruota dominano bene DiMartedì

Martedì 20 gennaio 2026, i dati Auditel evidenziano il successo di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna nel prime time, mentre DiMartedì ha registrato buoni ascolti in prima serata. La serata televisiva ha mostrato una distribuzione del pubblico tra fiction e programmi di informazione, confermando la forte presenza dei programmi di access prime time. Questi dati riflettono le preferenze degli spettatori e la varietà dell’offerta televisiva della serata.

