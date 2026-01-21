Ecco i dati di ascolto TV del 20 gennaio 2025. La serata ha visto buoni risultati per i canali Rai, con Rai1 che ha registrato ottimi ascolti grazie alla trasmissione

Bene i canali Rai. Nella serata di ieri, martedì 20 gennaio 2026, su Rai1 Prima di Noi ha coinvolto 2.131.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale5 Io Sono Farah registra 1.921.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 Boss in Incognito si ferma a 1.004.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 Il principe cerca moglie non va oltre 1.108.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 FarWest registra 767.000 spettatori (5%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 567.000 spettatori (4.3%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.509.000 spettatori e il 9%. Su Tv8 Un Natale regale ottiene 335.000 spettatori (1. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Ascolti tv, i dati del 20 gennaio 2025

Ascolti tv, i dati del 12 gennaio 2025

