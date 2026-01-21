Arteta esalta l’Arsenal | Inter fortissima ma vittoria speciale

Dopo la vittoria per 3-1 contro l'Inter a San Siro, l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta ha commentato l'incontro, sottolineando la maturità della squadra e l'importanza dei dettagli nel risultato. La partita rappresenta un passo significativo nel percorso europeo dei Gunners, evidenziando la capacità del team di mantenere la concentrazione e la precisione nei momenti decisivi.

Dopo il successo per 3-1 a San Siro contro l’ Inter, il tecnico dell’ Arsenal Mikel Arteta analizza la gara ai microfoni di Sky Sport, rivendicando la maturità della sua squadra, la precisione nei momenti chiave e il lavoro sui dettagli come fattori decisivi di una vittoria che pesa nel percorso europeo dei Gunners. L’allenatore spagnolo parte dal valore dell’avversario, riconoscendo apertamente la qualità dell’Inter e la complessità della sfida: «L’Inter è una grandissima squadra con un’organizzazione spettacolare e intenzioni molto difficili da controllare. Corrono tanto, in alcuni momenti sono stati dominanti, ma noi siamo stati precisi e abbiamo ottenuto una vittoria speciale». 🔗 Leggi su Forzainter.eu

