Arriva una nuova speranza per chi vive con l' emofilia A

Una nuova possibilità si apre per le persone con emofilia A. Questa malattia genetica rara, che interessa circa 5.000 italiani, rappresenta ancora oggi una sfida quotidiana. Tuttavia, i recenti sviluppi nel campo terapeutico offrono speranze concrete per migliorare la qualità di vita di chi vive con questa condizione, contribuendo a una gestione più efficace e a un futuro più promettente.

L’emofilia A, una malattia genetica rara che colpisce circa 5.000 persone in Italia, comporta ancora oggi sfide importanti nella vita quotidiana dei pazienti, nonostante i progressi terapeutici degli ultimi anni. La condizione, caratterizzata da una produzione insufficiente del fattore VIII necessario per la coagulazione del sangue, può provocare emorragie spontanee o post-traumatiche, dolore cronico e danni articolari gravi, influenzando non solo la salute fisica ma anche il benessere emotivo e sociale dei pazienti e dei loro caregiver. Oggi, però, si apre una nuova fase nella gestione della patologia, il Servizio Sanitario Nazionale ha ufficialmente reso disponibile Altuvoct (efanesoctocog alfa), approvato da AIFA per il trattamento e la profilassi degli episodi emorragici nei pazienti di tutte le età con emofilia A. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

