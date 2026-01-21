Amazon introduce il suo “cloud europeo”, ma rimangono dubbi sulla protezione dei dati. Le autorità statunitensi possono comunque accedere alle informazioni ospitate su quei server, sollevando questioni sulla reale autonomia dell’Europa rispetto agli USA. Questa scelta evidenzia le sfide di un’Europa che, pur cercando di emanciparsi, continua a dipendere da soluzioni internazionali e da un quadro normativo complesso.

Per emanciparsi dal giogo degli Stati Uniti e spegnere l’occhio del Grande fratello americano, l’ Europa non ha trovato di meglio che affidarsi ad Amazon, il colosso a stelle e strisce. Un timbro sul suo status di “colonia” nel dominio tecnologico. Dal 15 gennaio la multinazionale di Jeff Bezos offre il suo servizio cloud “sovrano” europeo. “Un’infrastruttura separata fisicamente e logicamente da quella della casa madre americana, con tutti i componenti situati interamente all’interno dell’Ue”, scrive il colosso in una nota. Obiettivo, rassicurare chi teme le ingerenze dello “zio Sam”: grazie alla legge nota come Cloud act, le autorità Usa possono accedere ai dati sui server delle aziende americane, in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arriva il “cloud europeo” di Amazon. “Ma le autorità Usa possono accedere a tutti i dati su quei server. La Ue è meno di una colonia”

Leggi anche: Cloud: faro Antitrust Ue su Amazon e Microsoft

Leggi anche: Airbus vuole spostarsi su un cloud sovrano europeo. Ma c’è il nodo Palantir…

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Sovranità del cloud in Europa, cosa significano le mosse di Aws; Il cloud sovrano al banco di prova; AWS apre in Germania il cloud per la sovranità digitale europea; Amazon lancia il cloud sovrano per l’Unione Europea: come funziona e cosa cambia per la sicurezza dei dati.

AWS apre in Germania il cloud per la sovranità digitale europeaAmazon inaugura la European Sovereign Cloud in Brandeburgo: una nuova infrastruttura pensata per tenere i dati dentro i confini dell'Unione. Ma la vera ... repubblica.it

AWS annuncia European Sovereign Cloud, il cloud sovrano per convincere l'EuropaAWS è il principale operatore di servizi cloud al mondo e da tempo parla delle misure che mette in atto per garantire una maggiore sovranità alle organizzazioni europee. L'azienda ha ora lanciato AWS ... edge9.hwupgrade.it

Google Cloud, anche lo shopping diventa agentico: Arriva l’era dell'agentic commerce: integrare l’AI generativa in ogni fase degli acquisti è la promessa di Gemini Enterprise for CX e del nuovo standard Universal Commerce Protocol x.com

La Befana arriva a Milano… ma cosa troveremo nella calza *Tra poco…tornano i grandi eventi Ippodromi/San Siro.* Concerti XXL da 80mila persone con quattro nastri bianco-rossi e due transenne, mentre per quelli da 5mila all’Allianz Cloud con piano di - facebook.com facebook