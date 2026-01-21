Quest'estate, la città di Marotta ospiterà il camp del Real Madrid, una delle realtà più prestigiose nel calcio mondiale. La scuola calcio della squadra, nota per aver conquistato 15 Champions League, offrirà ai partecipanti un'esperienza formativa e coinvolgente. Un’occasione unica per gli appassionati di avvicinarsi ai valori e alla tradizione di uno dei club più vincenti della storia del calcio.

I ‘Galacticos’ sbarcano a Marotta. Questa estate la cittadina adriatica ospiterà il Camp del Real Madrid: la scuola calcio della squadra più vincente al mondo (15 Champions League tanto per citare un dato). L’appuntamento è per le giornate dal 6 al 10 luglio allo stadio comunale, su iniziativa dell’Academy dell’Asd Marotta Mondolfo, che da anni investe nella crescita del settore giovanile. Un sogno che potrà diventare realtà per i tanti giovanissimi, sia maschi che femmine, dai 6 ai 16 anni, che parteciperanno al camp per 5 giorni consecutivi, secondo le linee guida della Fundacion Real Madrid, con metodi e tecnologie innovative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva il camp del Real Madrid. E Marotta si sente un po’ "galactica"

Aleksandar Stankovic Inter, l’allarme dal Belgio: «Il Real Madrid si iscrive alla corsa!». Marotta prepara la rispostaL’interesse del Real Madrid per Aleksandar Stankovic ha destato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Leggi anche: Eravamo tutti delusi, ma la vera domanda era perché Figo se ne andò. Non è normale che un giocatore del Barcellona si unisca a Jari Litmanen del Real Madrid nell’esplosiva uscita di Luis Figo dal Camp Nou

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Arriva il camp del Real Madrid. E Marotta si sente un po’ galactica; Il Camp dei Galacticos arriva a Marotta: dal 6 al 10 luglio; Arriva Farming Camp, il nuovo gestionale cozy tra agricoltura e amicizia; Fermiamo la demolizione del campo da calcio di Aidaa Camp a Betlemme.

Cinque giorni da ‘Diavoli’: arriva il Milan Junior CampDal 5 al 9 luglio arriva a Ferrara il Milan Junior Camp, che ha messo in cantiere in città cinque giorni all’insegna del divertimento organizzati da AL2 Sport presso il centro sportivo ‘I tre campi’ ... ilrestodelcarlino.it

Il Calcio Camp dei Galattici arriva a Cordenons Allenamenti secondo le linee guida della Fundación Real Madrid, con metodi e tecnologie innovative. Dai 6 ai 16 anni 8–12 giugno 2026 Kit adidas e pallone inclusi Info e iscrizioni: www.frmclinics.it #f - facebook.com facebook