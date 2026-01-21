Nella notte di Portici, Luciano Vollaro, 54 anni, è stato arrestato dai carabinieri. Figlio di un noto boss della camorra, Vollaro è accusato di aver causato danni a veicoli e di aver rivolto insulti a una militare. L’operazione si inserisce nel contesto delle attività di contrasto alla criminalità organizzata nella regione napoletana.

Luciano Vollaro, 54 anni, è stato arrestato dai militari nella notte a Portici (Napoli); il padre fu tra i principali boss di camorra.🔗 Leggi su Fanpage.it

Portici, danneggia auto e insulta una carabiniera: arrestato 54enneA Portici, un uomo di 54 anni è stato arrestato dopo aver danneggiato un'auto e insultato una carabiniera.

Danneggia auto in sosta e insulta la carabiniera, arrestato nel NapoletanoA Portici, in provincia di Napoli, un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver danneggiato alcune auto in sosta e insultato una militare intervenuta sul posto.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Muggiò, donna accoltellata dal marito che non accettava la separazione. Lui fugge, poi si costituisce: arrestato. In casa anche il figlio di due anni della coppia; Faida tra i babyras della movida, il commando preparava un omicidio a Chiaia; San Polo, aggredisce la moglie e tenta di soffocarla: 56enne arrestato grazie all’intervento del figlio; Figlio picchia e minaccia ripetutamente il padre per i soldi: arrestato 41enne a Riposto.

Arrestato il figlio del boss Vollaro ‘o Califfo: danni alle auto e insulti a una carabinieraLuciano Vollaro, 54 anni, è stato arrestato dai militari nella notte a Portici (Napoli); il padre fu tra i principali boss di camorra ... fanpage.it

Ladro arrestato in flagrante, il figlio: Perché sempre a noi? A chi abbiamo dato fastidio?Agli atti nell'ordinanza a carico di 38 persone anche lo sfogo di un uomo, accusato di essere andato a rubare insieme al padre: il genitore era stato arrestato ... fanpage.it

TVA Sicilia. . Catania. Minaccia di morte e tenta di aggredire il figlio, 67enne arrestato dalla Polizia facebook

“Suo figlio è nei guai”: la chiamata, il falso arresto e il ritiro a domicilio dei valori. Arrestato il corriere delle truffe agli anziani x.com