ArredissimA a Livorno | prossima apertura a Collinaia al via le candidature per la ricerca di personale

ArredissimA di Livorno si prepara ad aprire a Collinaia, ampliando la propria presenza in Toscana. La nota catena italiana, con oltre 20 anni di esperienza nel settore dell’arredo, cerca personale per il nuovo showroom. Le candidature sono aperte, offrendo opportunità di inserimento in un contesto professionale stabile e in crescita. Un’occasione per chi desidera entrare nel settore dell’arredamento e lavorare in un’azienda consolidata e affidabile.

Arredissima arriverà presto anche a Livorno. La catena italiana, attiva da oltre 20 anni nel settore dell’arredo per la casa, aprirà un nuovo showroom in città, ampliando così la propria presenza in Toscana. Il marchio conta oggi oltre 50 negozi in tutta Italia ed è già presente nella regione a.🔗 Leggi su Livornotoday.it Formazione del personale scolastico, il Ministero cerca le migliori pratiche formative delle scuole. Candidature fino al 18 febbraio. AVVISOIl Ministero dell'Istruzione ha aperto un avviso pubblico per individuare le migliori pratiche di formazione del personale scolastico. Leggi anche: Dal 18 novembre al 30 gennaio candidature aperte per il riconoscimento che valorizza la ricerca femminile in Italia La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Arredissima a Livorno, ecco dove aprirà: via alle candidature. Arredissima: 400 assunzioni e 20 nuovi negozi in tutta Italia entro il 2028, selezioni già in corsoProsegue il piano di espansione Arredissima, che prevede l'avvio di 20 nuovi negozi entro il 2028 e potrà creare 400 posti di lavoro. Le selezioni sono già in corso per le prime aperture del 2026. Ecc ... ticonsiglio.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.