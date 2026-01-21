Arezzo seconda in Toscana per l' aumento dell' immigrazione

Arezzo si conferma seconda in Toscana per l'incremento dell'immigrazione, con una crescita della popolazione straniera che, nel 2024, ha raggiunto i 439.789 residenti. Dopo tre anni di aumento costante, questa tendenza riflette un aumento del 3,7% rispetto all’anno precedente, pari a circa 16.000 persone. Questi dati evidenziano un fenomeno in crescita che coinvolge l’intera regione e che richiede attenzione e analisi approfondite.

Da 424.066 stranieri residenti a 439.789. Aumenta per il terzo anno consecutivo l'immigrazione in Toscana: dopo il +2,1% del 2022 e dell'anno successivo, infatti, nel 2024 la popolazione straniera è salita di un ulteriore 3,7%, una quota corrispondente a quasi 16mila persone, almeno stando ai.

