Arezzo i nuovi e lo sprint di gennaio Ionita e Coppolaro sono l’arma in più

Arezzo ha aperto il 2026 con un inizio positivo nel girone di ritorno, conquistando tre vittorie consecutive in tre giornate. La squadra si trova ora in testa alla classifica, sfruttando il rallentamento di Ravenna e Ascoli. L’arrivo di Ionita e Coppolaro rappresenta un’ulteriore risorsa per consolidare il primato e affrontare il proseguo della stagione con fiducia.

L’Arezzo ha iniziato come meglio non poteva il 2026 e il girone di ritorno. Tre giornate e tre vittorie che hanno lanciato la fuga al primo posto, complice il netto rallentamento di Ravenna e Ascoli. Si è visto, finora, un Arezzo sia pratico e concreto che brillante e dominante, come a Pesaro. In questo gennaio, in cui gli amaranto dovranno giocare ancora due partite contro Juve B in casa e Guidonia in trasferta, un contributo importante lo hanno dato, fin da subito, i nuovi acquisti. In particolare il difensore Coppolaro e il centrocampista Ionita, su cui Bucchi ha fatto immediato affidamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

